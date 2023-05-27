Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu - Son Dakika
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Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu

27.05.2023 19:19

Şampiyon Bayern Münih'te CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic, sezon içerisindeki kararları nedeniyle görevinden alındı.

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'e konuk oldu. Bavyera ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Borussia Dortmund'u geride bırakarak üst üste 11 kez şampiyonluğa ulaştı. Bavyera ekibi, Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından üst üste 11. toplamda 33. şampiyonluğunu kazandı.

Bayern Münih'te neler oluyor! Şampiyonluktan 15 dakika sonra Oliver Kahn ve Salihamidzic kovuldu

AVERAJLA GELEN ŞAMPİYONLUK

Bayern puanını 71 yaparak mutlu sona ulaştı. Dortmund ise 71 puanda kaldı. Bavyera ekibi ikili averajla şampiyonluğa ulaştı.

Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu

İKİ ÜST DÜZEY İSİM KOVULDU

Bayern Münih'te şampiyonluk haberinin ardından CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic, sezon içindeki kararları nedeniyle kulüpten kovuldu. Kaptan Thomas Müller, basın mensuplarına "Bu karar şimdi mi alındı? Son düdükten bir dakika sonra mı? Siz söyleyene kadar hiçbir şey bilmiyordum" açıklamasını yaptı.

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Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu

Bayern Münih, Oliver Kahn, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu - Son Dakika
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