Bayern Münih, Teknik Direktör Thomas Tuchel ile Yollarını Ayırıyor - Son Dakika
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Spor

Bayern Münih, Teknik Direktör Thomas Tuchel ile Yollarını Ayırıyor

Bayern Münih, Teknik Direktör Thomas Tuchel ile Yollarını Ayırıyor

Bayern Münih, 1. Futbol Ligi'nde lider Bayer Leverkusen'in gerisinde kalan performansı nedeniyle teknik direktör Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu. Tuchel, geçen sezon Bayern Münih ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

21.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tuchel'in görevine devam etmeyeceği belirtildi.

Alman teknik adam, Mart 2023'te Julian Nagelsmann'ın yerine göreve getirilmişti.

Bundesliga'da bu sezon 22. hafta itibarıyla lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde kalan Bayern Münih'in performansı tartışma konusu olmuştu.

Daha önce Mainz, Borussia Dortmund, PSG ve Chelsea'de görev yapan 50 yaşındaki Tuchel, Bayern Münih ile geçen sezon lig şampiyonluğuna ulaştı.

Alman ekibiyle 44 maçta sahaya çıkan Tuchel, 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA

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