Bundesliga'nın büyük takımı Bayern Münih'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki genç oyuncu Kenan Yıldız, İtalyan devi Juventus ile 3 yıllık anlaşma sağladı. JuventusFC Youth hesabı bu transferi resmen duyurdu.
On numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı - Son Dakika