Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı - Son Dakika
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Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı

12.07.2022 15:04
Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı

Alman devi Bayern Münih ile yollarını ayıran 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, transfer döneminin etkili kulüplerinden biri olan Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Bundesliga'nın büyük takımı Bayern Münih'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki genç oyuncu Kenan Yıldız, İtalyan devi Juventus ile 3 yıllık anlaşma sağladı. JuventusFC Youth hesabı bu transferi resmen duyurdu.

Milli futbolcumuz Juventus'ta! Bayern'den ayrıldı İtalyan devine imzayı attı

KENAN YILDIZ KİMDİR?

On numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetti.

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Bayern Münih, Kenan Yıldız, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı - Son Dakika


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