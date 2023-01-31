Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'nin sağ beki Joao Cancelo'yu 70 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Portekizli yıldız, kulübün internet sitesine verdiği demeçte, "FC Bayern harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri ve şimdi bu olağanüstü oyuncularla birlikte bir takımda oynamak benim için büyük bir motivasyon. Bu kulübün, bu takımın şampiyonluklar için yaşadığını ve her yıl şampiyonluklar kazandığını biliyorum. Ayrıca başarıya olan açlığım da beni harekete geçiriyor." dedi.
28 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de 17 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Bayern Münih'ten önemli hamle! Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo'ya formayı giydirdi - Son Dakika