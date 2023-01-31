Bayern Münih'ten önemli hamle! Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo'ya formayı giydirdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'nin sağ beki Joao Cancelo'yu 70 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

"BAYERN, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Portekizli yıldız, kulübün internet sitesine verdiği demeçte, "FC Bayern harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri ve şimdi bu olağanüstü oyuncularla birlikte bir takımda oynamak benim için büyük bir motivasyon. Bu kulübün, bu takımın şampiyonluklar için yaşadığını ve her yıl şampiyonluklar kazandığını biliyorum. Ayrıca başarıya olan açlığım da beni harekete geçiriyor." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de 17 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı.