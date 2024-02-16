Bayern Münih'ten Sacha Boey'e kötü haber - Son Dakika
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Bayern Münih'ten Sacha Boey'e kötü haber

Bayern Münih\'ten Sacha Boey\'e kötü haber

Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer edilen sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in sol arka adalesinde meydana gelen yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

16.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Galatasaray'dan geçen ay transfer edilen sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alman kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sacha Boey'in antrenman sırasında sol arka adalesinde büyük bir yırtık meydana geldi ve tıbbi ekibin yaptığı incelemenin sonucunda 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalacak." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bayern Münih'ten Sacha Boey'e kötü haber - Son Dakika

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