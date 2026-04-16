Bayern Münih ve Arsenal Yarı Finale Yükseldi
Bayern Münih ve Arsenal Yarı Finale Yükseldi

16.04.2026 01:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Arsenal, çeyrek finali geçerek yarı finale ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Arsenal yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 2 rövanş maçıyla sona erdi.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda Güler'in golüyle öne geçti.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in takım arkadaşına verdiği pasta araya giren Arda Güler, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Ev sahibi ekip, 6. dakikada Aleksandar Pavlovic ile eşitliği sağladı.

Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golle tekrar öne geçti.

Bayern Münih, 38. dakikada Harry Kane ile skoru 2-2'ye getirirken Real Madrid, 42. dakikada Kylian Mbappe ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İspanya temsilcisinde 86. dakikada Eduardo Camavinga, yaptığı faulun ardından topu vermemesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Arsenal, deplasmanda tek golle geçtiği Sporting ile sahasında golsüz berabere kalarak tur atladı.

Organizasyonun yarı finalinde Bayern Münih-Paris Saint-Germain ve Arsenal-Atletico Madrid karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
