Bayern Münih ve Liverpool, Xabi Alonso'yu teknik direktörlük için düşünüyor

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, kulüplerinin yanı sıra Real Madrid ve Liverpool'un teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirmeye çalıştığını söyledi.
Alman basınına konuşan Hoeness, "Alonso, büyük bir takımda teknik direktörlük yapabileceğini kanıtladı. Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool gibi kulüpler bunun üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Bayer Leverkusen'in başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Xabi Alonso'nun, kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bundesliga'da Bayern Münih'in 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.
Bayern Münih'te Thomas Tuchel, Liverpool'da ise Jurgen Klopp sezon sonunda görevlerinden ayrılacak.
Real Madrid ise Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.
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Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Amasya Spor Salonu'nda down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı düzenlendi. 11-15 yaş arası 25 down sendromlu çocuk ve 20 ilkokul öğrencisinin katıldığı karşılaşmaların ardından Amasyasporlu futbolcular, down sendromlu çocuklara Amasyaspor forması hediye etti. Etkinlikte, Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Kaya da konuşma yaparak, down sendromlu çocuklarla birlikte olmanın önemine vurgu yaptılar.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hepimiz Aynıyız' etkinliğinde down sendromlu 5 sporcu kulaç attı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, down sendromlu sporcuların topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte duygusal bir konuşma yaptı ve tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet etti.
Kars'ta Valilik himayesinde başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında kayak öğrenen öğrenciler, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda gösteri yaptı. Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir araya gelerek kar yağışı altında Nevruz Bayramı'nı kutladı. Proje kapsamında şu ana kadar 600'e yakın çocuk kayak eğitimi aldı ve sezon sonuna kadar devam edecek. Öğrenciler, etkinlikten çok keyif aldıklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesinde iki hazırlık maçı yapacağını ve genç futbolcuların takıma katılmasının avantaj sağlayacağını belirtti.
TFF 2. Lig Kırmızı Gurup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, İskenderun maçı öncesi Kuzeykent İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Minik taraftarlar, futbolculara moral verdi ve formalarını imzalattı. Ziyaretin sonunda öğrenciler, temsili kupayı teknik direktöre hediye etti.
A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Macaristan maçı için Budapeşte'ye hareket etti. Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Macaristan'a gitti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve diğer yöneticiler de kafileye eşlik etti. Macaristan maçının ardından milliler, Avusturya'ya geçecek ve orada da bir maç yapacak.
Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin denetim ve takibinin yanı sıra eğitim-iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Nesilden Nesile Projesi ve Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ile bir buluşma gerçekleştirildi. Programda, topluma bireysel pozitif katkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün imkanları ve toplumsal değerlere katkısı gibi konularda bilgi paylaşımı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireylerle spor etkinliği düzenledi. İBB Esenler Spor Kompleksi'nde yapılan etkinlikte down sendromlu bireyler parkur yarışları ve basketbol gösteri maçı gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda katılımcılara madalya ve tişört takdim edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini ve bunu değerlendirdiklerini söyledi.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başkanlığında, antrenörlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, spor kurslarının düzenlenmesi, katılımın artırılması ve etkinliğin arttırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın ildeki uygulanması da detaylı bir şekilde ele alındı. İl Müdürü Kasapoğlu, ilin spor alanındaki potansiyelinin artırılması ve sporun toplumsal etkisinin güçlendirilmesi için kararlılık vurguladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım töreni düzenlendi. Törene birçok önemli isim katıldı ve oyunlara 171 gün kaldığı duyuruldu. Tören sırasında Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk devletleri ve tüm dünya için önemli bir yarışma olduğu vurgulandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, göçebelerin kültür ve spor mirasının korunmasının önemini vurgulayarak oyunlara destek verdiklerini belirtti. Törende ayrıca bilet satışına başlandı ve ilk bilet Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan tarafından alındı. Oyunlara 100'den fazla ülkeden takımın katılması bekleniyor ve 20 geleneksel spor dalında yaklaşık 4 bin sporcu yarışacak.
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