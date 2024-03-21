Bayern Münih ve Liverpool, Xabi Alonso'yu teknik direktörlük için düşünüyor

Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım töreni düzenlendi. Törene birçok önemli isim katıldı ve oyunlara 171 gün kaldığı duyuruldu. Tören sırasında Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk devletleri ve tüm dünya için önemli bir yarışma olduğu vurgulandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, göçebelerin kültür ve spor mirasının korunmasının önemini vurgulayarak oyunlara destek verdiklerini belirtti. Törende ayrıca bilet satışına başlandı ve ilk bilet Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan tarafından alındı. Oyunlara 100'den fazla ülkeden takımın katılması bekleniyor ve 20 geleneksel spor dalında yaklaşık 4 bin sporcu yarışacak.