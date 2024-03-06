UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda, 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio'yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda, Lazio'yu saf dışı bırakan Bayern Münih ile Real Sociedad'ı eleyen Paris Saint-Germain çeyrek finale çıktı.
Bayern Münih, Lazio karşısında zorlanmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi, 39. ve 66. dakikada Harry Kane'in, 45+2. dakikada da Thomas Müller'in kaydettiği gollerle rakibini 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
PSG, Mbappe'nin golleriyle turladı
Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştı. Fransız ekibi 15. ve 56. dakikada yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Real Sociedad'ın tek golü 89. dakikada Mikel Merino'dan geldi. Bu sonuçla Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bayern Münih ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling erkekler müsabakaları başladı. Türkiye-Polonya, Macaristan-Güney Kore, İsviçre-Çin ve Ukrayna-İtalya karşılaşmaları yapıldı. Türkiye, ilk maçında Polonya'ya 17-3 mağlup oldu. Müsabakalar yarın devam edecek.
Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Kemeraltı Mahallesi'nde halk buluşması etkinliği düzenledi. Yazıcı, Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projeleri yakında açıklayacaklarını belirtti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yazıcı, sanatta ve sporda Türkiye'ye örnek sporcuların çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Yazıcı'ya destek vererek, Marmaris'in geleceği için oy istedi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Safi Çimento'yu 43-38 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı ve 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti. Galatasaray, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?