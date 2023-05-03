Bayern Münih teknik direktörü Tuchel, antrenmanda son günlerde takımda problemli olan Sadio Mane'yi rezil etti

İmamoğlu, Demirtaş fotoğrafı taşıyan gence sitem etti: Bu bana hakaret

Alman devi Bayern Münih'e transfer olduğundan beri beklenen performansı gösteremeyen Sadio Mane, son olarak takım arkadaşı Leroy Sane'ye attığı yumruk ile gündem olmuştu. Bugün yayınlanan bir videoda ise antrenmanda olan Mane'nin Tuchel'in yaptığı hareketten dolayı utanıp şaşkına döndüğü görüldü.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Senegalli yıldız, antrenman sahasının kenarında durarak takım arkadaşlarını izliyordu. Tuchel, bu esnada gizlice Mane'in arkasına geldi ve Senegalli yıldızın şortunu indirdi. Mane bu hareketin ardından şaşkına döndü ve şortunu hemen yukarıya çekti. Oyuncusunu utandıran Tuchel, Mane'nin yanından sakince uzaklaştı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City'e 3-0 elenen Bayern Münih'te Sadio Mane ve Leroy Sane arasında yaşanan kavga gündem olmuştu. Sane'nin yaklaşımından rahatsız olan Mane, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşının üzerine yürüyüp dudağına yumruk atmıştı. Yaşanan olaydan sonra Bayern Münih, Mane'yi geçici olarak kadro dışı bırakmıştı.

"BENİ, ONUN AVUKATI OLARAK GÖREBİLİRSİNİZ"

Yaşanılan olaydan sonra oyuncusunun yanında olduğunu belirten Thomas Tuchel, "Ben Mane'yi savunmak onu korumak için buradayım. Onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Beni onun avukatı olarak görebilirsiniz. Bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil. Bu hayatta herkesin bir hata yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Mane'nin yaptığı biraz fazlaydı ve o da bunu görüp özür diledi." ifadelerini kullanmıştı.