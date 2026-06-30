Bayındır'da Engelsiz Spor Okulları Açıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB İzmir Spor Okulları ile GSB İzmir Engelsiz Spor Okullarının açılış töreni geniş katılımla gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bayındır Kaymakamı Murat Mete, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, ilçe protokolü, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi ve sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması hedeflerine dikkat çekildi. Ayrıca engelsiz spor anlayışının önemine vurgu yapılarak, tüm bireylerin spor faaliyetlerine eşit şekilde katılımının teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaymakam Mete: "Spora erişim artacak"

Sporun birleştirici ve geliştirici yönünün ön plana çıktığı törende konuşan Bayındır Kaymakamı Murat Mete, ilçede spora erişimi artıracak bu önemli projenin hayırlı olmasını temenni etti. Organizasyonda emeği geçen kurum ve görevlilere teşekkür eden Mete, spor okullarına katılan tüm öğrencilere başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diledi.

Hedef farklı branşlar

Yeni dönemde faaliyet gösterecek GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ile Bayındır'da çocukların ve gençlerin farklı branşlarda spor yapma imkanına kavuşması hedefleniyor. - İZMİR