Bayırköyspor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika
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Bayırköyspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

28.03.2022 12:03
Bayırköyspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta 16. hafta geride kalırken, Bayırköyspor bitime 2 hafta kala ikinciliğe yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta 16. hafta geride kalırken, Bayırköyspor bitime 2 hafta kala ikinciliğe yükseldi. Lider TKİ Tavşanlı ile arasındaki puan farkı da 1'e indi.

Bölgesel Amatör Lig 3 Grup 16. haftasında Bilecik temsilcisi Bayırköyspor, Eskişehir temsilcisi Sağlıkspor'u 2-0 yenerek, adım adım şampiyonluğuna yaklaştı. Maça iyi başlayan iki takım ilk yarıda yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maçın ikinci yarısının 79. dakikasında Atahan Kömürlü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını devam eden Bayırköyspor 90. dakikada golcüsü Semih Durmuş'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. Grup lideri Anadolu Üniversitesinin deplasmanda Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı 1-0 yenilmesinin ardından grupta dengeler iyice değişti. TKİ Tavşanlı bu galibiyetle bitime 2 hafta kala 31 puanla liderliğe yükselirken, Bayırköyspor 30 puana çıktı. Anadolu Üniversitesi ve Yumusemrespor 29 puanı paylaşırken, diğer bir Bilecik temsilcisi Vitraspor 28 puana yükseldi. - BİLECİK

Bayırköyspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

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Bilecikspor ligin son haftasında 7-0 kazandı Bilecikspor ligin son haftasında 7-0 kazandı Söğütspor ligde 101 gol atıp 5 gol yedi! Söğütspor ligde 101 gol atıp 5 gol yedi!

Amatör Lig, Eskişehir, Tavşanlı, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayırköyspor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika


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