Bayırköyspor kazanması bildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyircisi önünde Gerede 1970 Futbol Kulübü yenerek, puanını 7'ye çıkardı.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynan BAL 8'inci bölge 3'üncüğ grup 5'inci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyircisi önünde Gerede 1970 Futbol Kulübü 1-0 yendi. Maça iyi başlayan Bayırköyspo müsabakanın 6'ıncı dakikasında Bilal Cihan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Buı golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekip Bayırköyspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda ise beraberlik golü Gerede 1970 Futbol Kulübü bulduğu ataklardan yararlanamadı. Maçın 74'üncü dakikasında Bayırköysporlu İlker Usta kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Uzatmalar hariç 16 dakika 10 kişi mücadele eden Bayırköyspor, maçı 1-0 kazanarak, puanını 10 takımlı ligde 7 puanla 5'inci sıra yer aldı. Maç sonu soyunması odasına inen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, futbolcu ve teknik heyeti tebrik etti.

Gruptaki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, deplasmanda Yeniçağspor'u 1-0 yenerek, 15 puana yükseldi. Vitraspor bu hafta grubun 13 puanla lideri Anadolu Üniversitesi ile 5 Aralık günü kendi sahasında karşılaşırken, Bayırköyspor ise Çağlayan Azot deplasmanına gidecek. - BİLECİK