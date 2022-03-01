Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti

01.03.2022 10:37
Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 13'üncü hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 13'üncü hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti.

Şehit Ömer Halisdemir Bayırköy Belde Stadı'nın tadilata alınması nedeniyle Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan BAL 3'üncü grup 13'üncü hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 mağlup etti. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediler. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğinin alarak başlayan Bayırköyspor maçın 70'inci dakikasında takımın golcüsü Cüneyt Balçık'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra atakları kesmeyen Bayırköyspor maçın 83'üncü dakikasında Atahan Mehmet Kömürlü'nün golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, Bayırköyspor puanını 23'e çıkardı. TKİ Tavşanlı Linyitspor ise, 22 puanda kaldı. Ligde Eskişehir Anadolu Üniversitesi 28 puanla liderliği sürdürdü.

Öte yandan ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ise, Kütahya Yeşilayspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, o da puanını 23'e çıkardı. - BİLECİK

Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti
Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti

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Tavşanlı Linyitspor, Ömer Halisdemir, Amatör Lig, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti - Son Dakika


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