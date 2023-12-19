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Bayraklı Belediyesi, Spor Kurslarıyla Binlerce Vatandaşa Spor Yapma Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, Spor Kurslarıyla Binlerce Vatandaşa Spor Yapma Fırsatı Sunuyor

Bayraklı Belediyesi, farklı branşlarda açtığı spor kurslarıyla son 4,5 yılda 25 bin kişiye spor yapma ve yeteneklerini geliştirme imkanı sağladı. Bu kurslardan çıkan sporcular ulusal ve uluslararası turnuvalarda 575 madalya kazandı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'yı sporun başkenti haline getirdiklerini belirtti.

Bayraklı Belediyesi, Spor Kurslarıyla Binlerce Vatandaşa Spor Yapma Fırsatı Sunuyor
19.12.2023 - 12:35,  Güncelleme: 12:37
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Farklı branşlarda açılan spor kursları ile binlerce vatandaşa spor yapma ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda açılan kurslarda 25 bin kişiyi ağırladı, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardı. Turnuvalardan 575 madalya elde edilirken, Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlarla Bayraklı'yı sporun başkenti yaptık" dedi.

Spor yatırımları ve başarılı sporcuların dereceleriyle fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, 4,5 yılda; uluslararası, ulusal, bölgesel ve il genelindeki turnuvalarda; 215 altın, 161 gümüş ve 199 bronz olmak üzere toplam 575 madalya topladı. Sporcular, her branşta başarılarını büyütürken, elde ettikleri derecelerle de ailelerinin ve ilçenin gurur kaynağı oldu. Bu süreçte Miraç Saraç güreşte dünya şampiyonluğu kazandı, Bayraklı'dan Avrupa şampiyonaları ve dereceleri çıktı. Bayraklı Belediyesi, 23 branşta açtığı kurslarla bu süreçte yaklaşık 25 bin kursiyere de spor yapma imkanı sundu. Bu kapsamda milli takımlar düzeyinde başarılı sporcular yetiştiren belediye sporcuları, elde ettikleri başarılarla ilçenin gurur kaynağı oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, bu başarılar hakkında, "Spora ve altyapıya verdiğimiz önemle Bayraklılı çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onların sayesinde Bayraklı Belediyesi artık altyapıda, gençlik ve sporda İzmir'in lokomotif gücü oldu. Bayraklı artık sporun başkenti konumunda. Sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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