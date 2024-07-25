Bayraklı Belediyesi Sporcuları İzmir Tekvando Şampiyonasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Sporcuları İzmir Tekvando Şampiyonasında Birinci Oldu

Bayraklı Belediyesi Sporcuları İzmir Tekvando Şampiyonasında Birinci Oldu

Bayraklı Belediyesi sporcuları, İzmir Tekvando İl Şampiyonası'nda 11 madalya kazanarak birinci oldu. Başkan İrfan Önal, sporcuları tebrik etti ve desteklerin devam edeceğini belirtti.

25.07.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Bayraklı'nın gururu olmaya devam eden Bayraklı Belediyesi sporcuları, tekvando branşında İzmir şampiyonu oldu. 47 kulübün yarıştığı İl Şampiyonası'nda Bayraklılı tekvandocular, 11 madalya ile en çok derece kazanan takım oldu. Başkan İrfan Önal, "Sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Azimleri ve başarıları için tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

11 madalya

Menemen Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir Taekwondo İl Şampiyonası'nda Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri 11 dereceyle şampiyonanın yıldızı oldu. İzmir'İn en yetenekli genç tekvandocularının bir araya geldiği turnuvaya 47 kulüpten, 373 sporcu katıldı. Bayraklı Belediyesi sporcularından Yasin Örnek, Ege Kovanlık, Feyzasu Sarıkaya, Nil Yazıcı, Ecemsu Aydın birinci olurken, Buğlem Selçuk, Ayşe İrem Kurt, Y.Bertan Turul ikincilik madalyalarının sahibi oldu. Elif Naz Çoban, Başak Kara, Hamza Öztep ise aldıkları üçüncülük dereceleriyle kulübün başarılarını büyüttü. Bayraklı Belediyesi, genel klasmanda kazandığı toplam 11 madalya ile en çok derece alan takım olarak şampiyonayı tamamladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Gençlerimiz, onlara verilen desteklerin karşılığında elde ettikleri derecelerle hepimizin gurur kaynağı oluyor. Bayraklı'da spora ve sporcuya imkanlarımız dahilinde desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bayraklı Belediyesi Sporcuları İzmir Tekvando Şampiyonasında Birinci Oldu - Son Dakika

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