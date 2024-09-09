Bayraklı Belediyesi Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Spor

Bayraklı Belediyesi, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, dolayısıyla voleybol turnuvası düzenledi. 4 takımın yer aldığı etkinlikte Bayraklı Belediyesi Voleybol Takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Dereceye girenlere ödüllerini ünlü sanatçı Işın Karaca verdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak, sporu ve gençlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. İzmirimizin kurtuluş günü kutlu olsun" dedi.

Şampiyon Bayraklı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde Bayraklı Belediyesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında sporcuların performansları nefes kesti. İzmir'in kurtuluş coşkusunu sahalara taşıyan takımlar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda Bayraklı Belediyesi Voleybol Takımı şampiyon oldu. Efor Voleybol Takımı ikinci, Trabzongücüspor üçüncü, KASK Voleybol Takımı ise dördüncü sırada yer aldı.

Ödül töreninde Işın Karaca sürprizi

Ödül töreninde, dördüncü olan KASK Voleybol Takımı'na ödüllerini sanatçı Işın Karaca verirken, üçüncülük ödülünü Trabzongücüspor adına Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Karabağ, Efor Voleybol Takımı'nın ikincilik ödülünü Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Levent Öztürk ve şampiyon Bayraklı Belediyesi Voleybol Takımı'nın kupasını da Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Utku Baş takdim etti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İzmirimizin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, sporun birleştirici gücüyle turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuva, gençlerimizin enerjisi ve azmiyle daha da anlam kazandı. Bayraklı Belediyesi olarak, sporu ve gençlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun" dedi. - İZMİR