Bayraklılı güreşçiler turnuvaya damga vurdu - Son Dakika
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Bayraklılı güreşçiler turnuvaya damga vurdu

22.03.2022 11:09
Bayraklılı güreşçiler turnuvaya damga vurdu

Bayraklı Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen güreş şampiyonasına 39 madalya ile damga vurdu.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen güreş şampiyonasına 39 madalya ile damga vurdu. Sportif başarılarını her geçen gün büyüten Bayraklılı sporcular, il şampiyonu olarak Türkiye çapındaki müsabakalarda yarışma hakkı kazandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hafta boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İzmir İl Güreş Şampiyonasına katıldı.Toplam 14 kulüpten 190 sporcunun kıyasıya yarıştığı müsabakalarda Bayraklılı sporcular, 39 madalya ile fark oluşturdu. Serbest stil güreşte Bayraklı Belediyesinin takımı 220 puanla İzmir şampiyonu olurken; 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazandı. Grekoromen müsabakalarda ise; 202 puanla İzmir şampiyonluğunu göğüsleyen Bayraklı'nın başarılı sporcuları; ilçeye 4 altın, 6 gümüş, 6 da bronz madalya kazandırdı.

Öte yandan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla 'Masa Tenisi ve Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' düzenlendi. Etkinliğe 7 sporcuyla katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü, down sendromlu sporcuların yarıştığı masa tenisi turnuvasından 2 madalya ile döndü. Umut Yağcıoğlu ikinciliği, Bekir Önder de üçüncülüğü kazanarak ilçenin gururu oldu. İzmir genelindeki müsabakalarda Bayraklı Belediyesi sporcuları, çeşitli aktivitelerle de hem eğlendi hem de Bayraklı'ya kupalar getirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca sporcular, profesyonellerle, judo ve boks branşlarındaki gösteri maçlarında karşı karşıya geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklılı çocuklarımızın tekvando, atletizm, yüzme gibi branşlarda elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Onlarla ne kadar gurur duysak az. Onların başarısı Bayraklı'yı sporun başkenti yapma yolunda hızla yukarılara taşıyor. Bayraklı Belediyesi olarak ulaşabildiğimiz tüm çocuklarımıza ulaşmayı, onları destekleyip spora teşvik etmeyi istiyoruz. Bu kapsamda biz desteklerimizi sürdürürken inanıyoruz ki; onlar da başarılarını büyütecek. Tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Bayraklılı güreşçiler turnuvaya damga vurdu
Bayraklılı güreşçiler turnuvaya damga vurdu
Bayraklılı güreşçiler turnuvaya damga vurdu

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Kaynak: İHA

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