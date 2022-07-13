Bayram Bektaş: "Ligin ilk maçına hazır çıkmak istiyoruz" - Son Dakika
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Bayram Bektaş: "Ligin ilk maçına hazır çıkmak istiyoruz"

13.07.2022 13:17

- Bayram Bektaş: "Ligin ilk maçına hazır çıkmak istiyoruz" Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "İlk maça tam anlamıyla hazır, ne oynamamız gerektiğini bilen bir kadroyla çıkmak istiyoruz" dedi.

- Bayram Bektaş: "Ligin ilk maçına hazır çıkmak istiyoruz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "İlk maça tam anlamıyla hazır, ne oynamamız gerektiğini bilen bir kadroyla çıkmak istiyoruz" dedi.

Yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Gerede ilçesinde dün akşam yaptığı antrenmanla başlayan Samsunspor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Bolu kampını değerlendiren Bayram Bektaş, "Dün itibarıyla Bolu Gerede kampımızı başlatmış bulunuyoruz. Eksik futbolcularımız vardı. Bugün onlar geldi. Sadece Boldrin eksik onun dışında da 2 mevkiye daha takviye yapmamız gerekiyordu. Onlar da inşallah en kısa sürede gelir. Buradaki hazırlık maçlarımızla, sistemimizle, taktik çalışmalarımızla bu kampı da en üst seviyede bitirip inşallah Samsun'a döneriz" diye konuştu.

"Ligin ilk maçına hazır çıkmak istiyoruz"

Bolu'da taktiksel antrenmanlar yapacaklarını belirten Bektaş, "Burada daha çok taktiksel, oyun planlarımızla alakalı, savunma ve geçiş prensipleri, hücum prensipleriyle alakalı bütünlüğü sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maça tam anlamıyla en üst seviyede hazır, ne oynamamız gerektiğini bilen kadroyla çıkmak istiyoruz. Burada da hava şartları çok iyi. İnşallah 12-13 gün içerisinde bütün bu çalışmalarımızı sahaya en iyi şekilde yansıtıp, oyuncuları da buna başlattık. Samsun'da, Kayseri'de başlattık. Bunlara çok iyi cevap veriyorlar. Ama bunu daha iyi pekiştirmemiz lazım. Hazırlık maçlarında da bunu daha iyi hale getirip, artık ne oynamak istediğimizi bütün takım halinde oynayan, oynamayan herkesin bilmesi gerekiyor. Çocuklar çok özveri ile çalışıyor. Burada çok güzel bir ortam kuruldu. Aile ortamı var. Bunu otelde lobide de görüyoruz. Neredeyse her gün bir doğum günü kutluyoruz. Güzel ve mutlu bir ortam var. İnşallah bunu lige girene kadar sürdürürüz. İlk maçta da bunu sahaya yansıtırız. Hem camiamıza hem de taraftarlarımıza galibiyeti getiririz inşallah" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayram Bektaş: 'Ligin ilk maçına hazır çıkmak istiyoruz' - Son Dakika

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