Bayramoğlu Sağlık Kompleksinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Bayramoğlu Sağlık Kompleksinde çalışmalar sürüyor

13.06.2022 11:20
Bayramoğlu Sağlık Kompleksinde çalışmalar sürüyor

Bayramoğlu'nda yapımı devam eden Darıca Birinci Basamak Sağlık Kompleksi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Bayramoğlu'nda yapımı devam eden Darıca Birinci Basamak Sağlık Kompleksi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan ile birlikte inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, yetkililerden bilgi aldı. Yeni sağlık kompleksinin Darıca'ya hayırlı olmasını dileyen Bıyık, "Çok güzel bir sağlık kompleksi inşa edilecek. Bu bölgede sağlık ocağı ihtiyacı da vardı. İçerisinde aile hekimliğinin de yer aldığı sağlık kompleksi toplamda 7 bin metrekare inşaat alanından oluşacak ve 3 katlı inşa edilecek. Projenin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kazasız belasız en kısa sürede bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Bayramoğlu bölgesi ve Darıca'mıza hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Bayramoğlu Sağlık Kompleksinde çalışmalar sürüyor
Bayramoğlu Sağlık Kompleksinde çalışmalar sürüyor
Bayramoğlu Sağlık Kompleksinde çalışmalar sürüyor

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayramoğlu Sağlık Kompleksinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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