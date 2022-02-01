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BB. Erzurumspor'da İldiz dönemi - Son Dakika

BB. Erzurumspor'da İldiz dönemi

01.02.2022 13:53
BB. Erzurumspor'da İldiz dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör olarak Yücel İldiz'le sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör olarak Yücel İldiz'le sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.

Spor Toto 1'inci Lig'e Süper Lig hedefiyle başlayan Erzurumspor'da Bandırma deplasmanından alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. 21 maçta aldığı 11 galibiyet, 5 beraberlik 5 mağlubiyetle topladığı 38 puanla 45 puanla lider Bereket Sigorta Ümraniyespor ile aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün ardından 3'üncü sırada yer alan Erzurumspor'da yeni teknik direktör Yücel İldiz oldu. Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ile teknik direktör Yücel İldiz, sezon sonuna kadar olan mukaveleyi imzaladı.


BB. Erzurumspor'da İldiz dönemi
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Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BB. Erzurumspor'da İldiz dönemi - Son Dakika Spor


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