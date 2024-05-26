Bedensel engelli taraftar akülü sandalyesiyle şampiyonluk kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Bedensel engelli taraftar akülü sandalyesiyle şampiyonluk kutlamalarına katıldı

Bedensel engelli taraftar akülü sandalyesiyle şampiyonluk kutlamalarına katıldı

Ordu'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar arasında bedensel engelli Gülsüm Tekintaş da akülü sandalyesiyle yer aldı. Tekintaş, coşkulu bir şekilde kutlamalara eşlik etti.

26.05.2024 23:19
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Ordu'da sarı-kırmızılı taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaparken, bedensel engelli Gülsüm Tekintaş, kutlamalara akülü sandalyesiyle katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Ordu'da sarı-kırmızılı taraftarlar, cadde ve meydanlara akın ederek şampiyonluklarını kutladı.

Sokak ve caddeler doldu taştı

Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, şehrin çeşitli noktalarında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar hep birlikte şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Bazı taraftarlar kamyonlar ile kutlamalara eşlik etti.

Akülü tekerlekli sandalyesiyle kutlamalara eşlik etti

Coşkulu anların yaşandığı şampiyonluk kutlamalarında Gülsüm Tekintaş isimli bir bedensel engelli bir kadın ise dikkat çekti. Akülü sandalyesi ile kutlamalara coşkulu bir şekilde eşlik eden Tekintaş, şampiyonluğu beklediklerini, coşkulu olduklarını söyledi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olması muhtemel bir aksaklığın yaşanmaması adına şehrin tüm noktalarında ve trafikte önlemler aldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bedensel engelli taraftar akülü sandalyesiyle şampiyonluk kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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