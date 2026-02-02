Beğeni yağıyor! Herkesin önünde eğilerek özür diledi

Bir Japon voleybolcu, maç sırasında servis atışı esnasında yanlışlıkla tribündeki bir kişinin kafasına top isabet etmesinin ardından herkesin önünde eğilerek özür diledi.
Sporcu, yaşanan talihsiz anın hemen ardından gösterdiği bu davranışla hem salondaki izleyicilerden hem de sosyal medyada büyük takdir topladı
