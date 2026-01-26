Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez - Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez

26.01.2026 11:42
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın eski başkanlarından Ali Koç hakkındaki açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi. Fenerbahçe, Koç üzerinden üretilen polemikleri kabul etmeyerek, sporun saha içinde kalması gerektiğinin altını çizdi. Kulüp, son dönemde saha dışı söylemler üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtirken, bu durumun karşısında olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç üzerinden üretilen polemikleri reddederek sporun saha içinde kalması, sağduyu ve centilmenlik vurgusu yaptı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • t7fbxmx2fq t7fbxmx2fq:
    futbolun en büyük sorunudur fener 10 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BAHCEM BAHCEM OTTANBAHCEM 1 3 Yanıtla
