Bektaş: "Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur" - Son Dakika
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Bektaş: "Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur"

26.07.2022 16:15
Bektaş: "Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Samsunspor'da hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Samsunspor'da hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri ve Bolu'da yaptığı antrenmanlarla tamamlayan Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, değerlendirmelerde bulundu. Kayseri ve Bolu kamplarını değerlendiren Bektaş, "Kayseri kampı hem takımımızı görmek hem de kondisyonlarını, güçlerini daha üst seviyeye çıkartmak için çok verimli geçti. Bolu da ise daha çok sistem çalışmalar ve taktiksel antrenmanlar yaptık. Burada oyuncularımız istediklerimizi yapmaya çalıştılar. Oynadığımız hazırlık maçlarında da oyuncularımızı daha net görme imkanımız oldu" dedi.

"Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur"

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Bayram Bektaş, "Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur. Şehrin ve camianın beklentisi de bu yönde. Biz de takımızı sezon sonu istediğimiz yerde bitirmek için uğraşıyoruz. Ona göre antrenmanlar yapıyoruz. Şuana kadar da her şey çok iyi gidiyor. Takımda aile ortamı oluştu. Kamplarda oyuncular hep birlikte oturup vakit geçiriyorlar. Takım bütünlüğünü de sağlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

Çalışmalara Nuri Asan Tesisleri'nde devam edeceklerini ifade eden Bayram Bektaş, "Cuma gününden itibaren çalışmalarımıza Samsun'da devam edeceğiz. Ligin ilk maçı olan Altay karşılaşmasına kadar takımımızı hazır bir şekilde sahaya sürmek ve taraftara güzel ve zevkli bir maç izletmek istiyoruz. Taraftarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz ve ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda hasretimizi dindirip Süper Lig'e çıkacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Bayram Bektaş, Samsunspor, Kayseri, Bolu, Spor, Son Dakika

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