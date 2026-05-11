Belçika Başbakanı Dillies, Galatasaray Lisesi'ni Ziyaret Etti

Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetle İstanbul'a gelen Dillies, Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Dillies'i lise müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel sekreter Eray Yazgan'ın bulunduğu heyet karşıladı.

Lise gezisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dillies, ""Burada bulunmaktan inanılmaz büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Özellikle bu kadar tarih taşıyan bir binada olmak, İstanbul'da olmak ve bütün kültürler ile tarihin barındığı bir merkezde bulunmak ayrıca onur verici. Ayrıca Galatasaray'ın simgelediği çalışkanlık, saygı, büyüklük de inanılmaz." dedi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olduğunu hatırlatan Başbakan Dillies, "Gerçeği söylemek gerekirse çok yakından takip edemedim ama Brüksel'de inanılmaz çok Galatasaraylı var. Onlar sayesinde şampiyonluğu takip etme şansı yakaladım." diye konuştu.

Başkan Dursun Özbek, Dillies'e "Galatasaray taraftarı olduğunu da söyle." diye şaka yapması üzerine, "Tabii ki, kesinlikle. Evet." yanıtını verdi.

Dillies, Dries Mertens'in Galatasaray forması giydiği hatırlatılarak "Belçikalı bir futbolcunun transferine yardımcı olur musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Ben sadece Brüksel Bölgesi Başbakanıyım. Bana verilen görevler zaten yeterince zor ve bence kendi görevimi yapmalıyım." yanıtını vermesi gülüşmelere neden oldu.

Galatasaray Lisesi Müdürü Dabak ise "Böyle önemli bir konuğu misafir etmekten onur duyduk. Okulumuzun içindeki gezilecek birtakım yerleri gördüler ve çok güzel anımız oldu. Aynı zamanda okulumuzun şeref defterine de birkaç satır yazarak imzalarını attılar. Bizim için çok değerli ve onur verici bir gündü." ifadelerini kullandı.

Özbek: "Kendisi de büyük bir Galatasaray taraftarı oldu"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Boris Dillies'in artık bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nde kurulduğunu aktaran Özbek, "Sayın Başbakana önce 'hoş geldin' diyorum. Yuvamıza geldi. Galatasaray bildiğiniz gibi bu mektepte kuruldu. Kendisi de büyük bir Galatasaray taraftarı oldu, kendisine bir forma hediye ettik. Galatasaray'ı desteklediğini teyit etti, onun için yeni bir Galatasaray taraftarı kazandık. İnşallah Galatasaray Spor Kulübü olarak da Belçika ile olan ilişkilerimiz zaten bugüne kadar çok iyi geldi, çok iyi Belçikalılar Galatasaray'a hizmet etti. İnşallah bundan sonra da Galatasaray ile Belçika arasındaki ilişkiler daha kuvvetli olacak." şeklinde görüş belirtti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Özbek, "Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezonda ama güzel bitti. Oyuncularım, teknik ekibim, taraftarımla beraber Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum ve kutlamaya davet ediyorum bütün Galatasaraylıları." ifadelerini kullandı.

Rektör Abdurrahman Muhammed Uludağ ise "Bizim için gurur verici bir gün. Birazdan Kraliçe'nin huzurunda üniversitemizle Anvers Üniversitesi arasında bir iş birliği anlaşması da imzalayacağız. Bu güzide kurumumuzu bu vesileyle tanıtmak; sadece lisesiyle değil, üniversitesiyle, kulübüyle ve diğer bütün kurumlarıyla bugünü bu şekilde yaşamak bizim için onur verici oldu." diye konuştu.