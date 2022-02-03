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Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak - Son Dakika

Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak

03.02.2022 13:44

Sezon başında 2 milyon euroya Antwerp'e gönderilen Frey, Belçika'da bu sezon farklı bir kimliğe büründü. Antwerp, 25 maçta 18 gol atan Frey'i 15 milyon euroya satmaya hazırlanıyor. Eski Fenerbahçeli, Antwerp'in tarihine damga vuracak.

2018'de Zürich'ten Fenerbahçe'ye gelen Frey, beklenen performansı gösteremeyince sırasıyla Nürnberg, ardından Waasland-Beveren'e kiralanmıştı.

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Bu sezon başında ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Royal Antwerp'e verildi. İsviçreli forvet, 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 25 maçta 18 gol, 3 asistlik performansla başrolü oynadı.

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15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Belçika Liginde gol krallığına giden Michael Frey için konuşulan bedeller ise 15 milyon euro civarında. Ajansspor'daki habere göre; Hollanda, Fransa, Almanya ve İngiltere Liginden takımların transfer görüşmeleri yaptığı ve kulübü Royal Antwerp'in bu transferden en az 15 milyon euro gelir beklediği öğrenildi. Frey'in kazandıracağı para Antwerp'in tarihindeki en yüksek bedel olacak.

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Fenerbahçe, Nürnberg, Belçika, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak - Son Dakika Spor


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