Belçika, İspanya'ya Kafa Tutacak - Son Dakika
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Belçika, İspanya'ya Kafa Tutacak

10.07.2026 06:03
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Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, İspanya ile oynayacakları çeyrek finalde mücadele edeceklerini belirtti.

LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın İspanya ile karşılaşacak Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Rudi Garcia, İspanya'ya kafa tutmak için tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Rudi Garcia, karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımın forvet oyuncularından Romelu Lukaku ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Yarın kendileri için büyük bir meydan okuma olacağını belirten Garcia, "Bu kez favorilerden biriyle oynayacağımızı biliyoruz. İspanya eskisi gibi yine topa sahip olan bir oyun anlayışı benimsiyor ancak bu kez daha sağlam bir takım. Turnuvada henüz gol yemediler ama istatistikler kırılmak içindir. Çeyrek finalde gol atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyunda etkili olmalıyız, pasif kalırsak eleneceğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir takımımız var, gol atabilecek kapasiteye sahibiz. Bunun kanıtı da kupada en çok gol atan ikinci takımız ve sanırım en çok şut çeken takımız. Herkes bizi elenmiş olarak görüyor ama biz kendimize inanıyoruz, başarabileceğimizi düşünüyoruz, yarı finale ulaşmak için tüm gücümüzü kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"Bence bir oyuncu grubunun ve teknik adamın kalitesi işler iyi giderken değil, zorlaştığında belli olur." sözlerini kullanan Rudi Garcia, "Senegal'e karşı zorlandık, çünkü Fransa ve Norveç ile aynı grupta olmasa üçüncü olmaması gereken bir takımla karşılaştık. Yedek kulübemizden giren oyuncuların katkılarıyla turu geçmeyi bildik. Maç kadrolarımı iki aşamalı oluşturuyorum, maça başlayan ve maçı bitiren 11. Çeyrek finalde olmayı değil, daha ileriye gitmeyi hak ettiğimizi herkese göstermek istiyoruz."

Belçika Teknik Direktörü Garcia, Kevin de Bruyne'ün de yarın oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Lukaku: "Yarın mükemmel bir maç oynamamız gerekiyor"

Belçika'nın hücumdaki önemli isimlerinden Romelu Lukaku, Dünya Kupası'nda yollarına devam etmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya Kupası'na devam etmek için yarın mükemmel bir maç oynamamız gerekiyor. İspanya çok iyi bir takım, 2008'den bu yana belirli bir oyun sistemiyle oynuyorlar. Takım içinde durumumuz çok iyi, maça tam olarak hazırız. Yarın çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Onlara kafa tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Lukaku, oyuna girdikten sonra takıma katkı sağladığının hatırlatılması üzerine, "Benim için kişisel olarak ne yaptığım değil, takım olarak ne yaptığımız önemlidir. Teknik direktörümüzün verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Belçika, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika, İspanya'ya Kafa Tutacak - Son Dakika

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