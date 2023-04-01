Ölümden kıl payı kurtuldu! Arabasıyla spor salonunun içine dalan genç futbolcu facianın eşiğinden döndü - Son Dakika
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Ölümden kıl payı kurtuldu! Arabasıyla spor salonunun içine dalan genç futbolcu facianın eşiğinden döndü

01.04.2023 16:00

Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven forması giymekte olan 25 yaşındaki futbolcu Sofian Kiyine'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak bir spor salonuna daldı. Faslı yıldız kazadan yara almadan kurtulurken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, yürekleri ağızlara getirdi.

Faslı futbolcu Sofian Kıyıne, geçirdiği korkunç trafik kazası sonucunda mucize eseri hayatta kaldı. Yağmurlu havada aracıyla süratli şekilde ilerleyen Kıyıne, döner kavşakta aracın kontrolünü kaybedince refüje çarptı. Yağmur ve aracın hızının etkisiyle havalanan araç, ilerideki bir spor salonunun duvarından içeri daldı.

KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Takım sözcüsü futbolcunun durumu hakkında, "Kulüp, Sofian Kıyıne'nin dün gece Liege yakınlarında ciddi bir trafik kazası geçirdiğini öğrendi. Kıyane en yakın hastanenin acil servisine götürülerek ileri tetkikler yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Neyse ki kazaya başka araç veya kişi karışmadı. Kulüp, daha fazla yanıt vermeden önce kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğine dair daha fazla netlik bekliyor. Sofian'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Belçika temsilcisi ile bu sezon toplamda 22 mücadelede forma giyen Faslı futbolcu bu mücadelelerde 2 gol atarken 2 de asist kaydetti.

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Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölümden kıl payı kurtuldu! Arabasıyla spor salonunun içine dalan genç futbolcu facianın eşiğinden döndü - Son Dakika
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