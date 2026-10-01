Belçika Milli Takımı Türkiye maçı hazırlıklarını Lukaku ve Trossard\'la tamamladı

Belçika Milli Takımı Türkiye maçı hazırlıklarını Lukaku ve Trossard'la tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Türkiye'yi ağırlayacağı mücadele öncesi hazırlıklarını Tubize'de tamamladı. Tedavisi süren Trossard idmanda takımla çalıştı; Lukaku da antrenmanda yer aldı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Brüksel'e yakın Tubize belediyesinde yer alan Proximus Basecamp Spor Kompleksi'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde oyuncular, salonda çalıştı. Antrenman sahada koşu ve istasyon çalışmasıyla sürdü.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.
Trossard takımla çalıştı
Belçika'da tedavisi süren Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, idmanın basına açık bölümünde takımla çalıştı.
Tedavisi süren Trossard, İtalya ve Fransa maçlarında forma giyememişti.
İdmanda, Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Romelu Lukaku da yer aldı.
Belçika ile Türkiye arasında Liege şehrinde oynanacak mücadele, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
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