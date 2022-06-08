Belçika'nın konuştuğu Teknik Direktör Abdullah Çapan Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Belçika'nın konuştuğu Teknik Direktör Abdullah Çapan Türkiye'ye geliyor

08.06.2022 10:51
Belçika'nın konuştuğu Teknik Direktör Abdullah Çapan Türkiye'ye geliyor

Belçika doğumlu Türk Teknik Direktör Abdullah Çapan, futbol kariyerindeki hızlı yükselişi nedeniyle bir anda ülkenin en çok konuşulan spor adamlarından biri haline gelmişti.

Belçika doğumlu Türk Teknik Direktör Abdullah Çapan, futbol kariyerindeki hızlı yükselişi nedeniyle bir anda ülkenin en çok konuşulan spor adamlarından biri haline gelmişti. Son olarak 2022-2023 sezonu için Truiden takımına imza atan Çapan, Türk futbolu hakkında görüş almak ve bir dizi ziyaret için Türkiye'ye gelecek.

Futbol kariyerinde hızlı yükselişi nedeniyle Belçika'da bir anda en çok konuşulan spor adamları arasına giren Türk Teknik Direktör Abdullah Çapan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek. 1993 yılında Belçika'da dünyaya gelen ve eğitimini burada tamamlayan Teknik Direktör Abdullah Çapan, 4 yaşında Lommel SK'da futbola başladı. U21'e kadar bu kulübe hizmet eden Çapan, daha sonra Bree, Beek, Lindelhoeven, Wijchmaal gibi amatör kulüplerde görev yaptı. Kronik sakatlığının nüksetmesi sonucu aktif futbol hayatını sonlandıran Çapan antrenörlüğe başladı. Amatör kulüp Lindelhoeven'da görev yaptıktan 1 sene sonra da Lommel SK'da görev yapmaya başlayan 29 yaşındaki teknik adam, 4 senedir bu kulüpte görev yapıyor.

Abdullah Çapan, 2022-2023 sezonu için Truiden takımına imza attı. Çapan'ın scoutluk görevi de yapıyor olması tercih edilmesine sebep oluyor.

Önümüzdeki sezon Belçika 1. Ligi takımlarından Truiden takımında antrenör ve scout olarak görev yapacak olan Çapan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek. Türk futbolu hakkında bilgiler toplayacak olan Çapan futbol otoriteleri ile de görüşmeyi planlıyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Belçika, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika'nın konuştuğu Teknik Direktör Abdullah Çapan Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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