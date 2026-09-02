Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı, Union Saint-Gilloise maçına izin vermedi - Son Dakika
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Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı, Union Saint-Gilloise maçına izin vermedi

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Belçika'nın Leuven kenti, Union Saint-Gilloise ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımı arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçına ev sahipliği yapmayı reddetti. Belediye başkanı Muhammed Ridouani, 22 Ekim'deki karşılaşmanın kamu güvenliği gerekçesiyle seyircisiz bile oynanamayacağını belirtti.

Belçika'nın Leuven kentinin belediye başkanı Muhammed Ridouani, ülkesinin Union Saint- Gilloise takımıyla İsrail'in Hapoel Beer Sheva ekibi arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yapmasına izin vermedi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Ridouani, 22 Ekim'deki karşılaşmanın kamu güvenliği nedeniyle seyircisiz bile oynanamayacağını kaydetti.

Ridouani, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Union Saint-Gilloise burada memnuniyetle ağırlanır. Ancak bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda tutarlıyım." dedi.

Belçika Milli Takımı'nın 2024 yılında Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasına atıfta bulunan Ridouani, daha önce Leuven kentinde Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile oynamasına izin verilmediğini hatırlattı.

Union Saint-Gilloise, stadı UEFA'nın Avrupa kupaları standartlarını karşılamadığı için Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven'de oynamayı planlıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı, Union Saint-Gilloise maçına izin vermedi - Son Dakika

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