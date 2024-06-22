Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun 2. maçında Belçika, Romanya'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci haftasında E Grubu'nda Belçika ile Romanya, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı maça hızlı başlayan Belçika, 2. dakikada Romelu Lukaku'nun pasında topla buluşan Youri Tielemans'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. 63. dakikada Lukaku'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 80. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kevin de Bruyne topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla E Grubu'nda bütün takımlar 3 puana ulaştı.

Öte yandan Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Romanyalı golcü Denis Draguş, 81. dakikada yerini Denis Alibec'e bıraktı.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

A Grubu

22.00 İskoçya - Macaristan

22.00 İsviçre - Almanya - İSTANBUL