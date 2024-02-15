Spor

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü'ndeki sporculara spor malzemesi dağıttı.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü'ne giden Başkan Pekmezci, burada genç sporcularla tek tek tokalaşarak her birine ayrı ayrı spor malzemelerini verdi.

Geçmişte boks sporcusu olan Başkan Pekmezci, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Her yaştan çocuğun sporla buluşmasının önemine dikkat çeken Pekmezci, "Bayburt Belediyesi olarak çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir imar ederken onların da okul hayatlarının yanında sporla buluşmalarını arzu ediyoruz. Sporcularımıza her türlü

imkanı sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban, Yönetim Kurulu Üyesi Benal Akburak, Kulüp Antrenörü Bekir Paşaoğlu ve Boks Milli Takımı

Antrenörü Hakan Paşaoğlu'nun da hazır bulunduğu malzeme dağıtım töreni, Başkan Pekmezci'nin sporcularla hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - BAYBURT