Belediye Derincespor, 68 Aksarayspor\'a 5-1 Mağlup Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Belediye Derincespor evinde karşılaştığı 68 Aksarayspor'a 5-1 mağlup oldu.
Hakemler: Murat Kasap, Bülent Korkmaz, Sezgin Şahbaz
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, İlker Akar, Ömer Alp Gülay (Hakkı Can Aksu dk. 46), İsa Nalbant (Enes Kuşçu dk. 79), Denizalp Özdemir, İlyas Yılmazer, Bedirhan Yıldız, Emirhan İrze (Mustafa Batuhan Altıntaş dk.46), Hüseyin Eren Bektaş (Onur Taha Takır dk.60), Berkay Samancı (Yunus Karakaya dk.46), Berat Kartal
68 Aksarayspor: Ali Türkan, Onur Ramazan Toprak (Efe Niyazi Kurtulmuş dk. 71), Doğan Ateş (Atamer Bilgin dk.19), İbrahim Yılmaz (Yasin Abdioğlu dk. 71), Muhammet Onur Başyiğit, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Alim Harlak (Behlül Aydın dk. 71), Sezer Yıldırım, Ercan Yazıcı (Oğuzhan Açıl dk. 55), Abdurrahman Canlı
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 71 pen.) (Belediye Derincespor), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 4), İbrahim Yılmaz (dk. 16), Abdurrahman Canlı (dk. 40), Onur Ramazan Toprak (dk. 58), Alim Harlak (dk. 65) (Aksarayspor)
Sarı kartlar: Ömer Alp Gülay, Yunus Karakaya (Belediye Derincespor), İbrahim Yılmaz, Alim Harlak (Aksarayspor) - KOCAELİ
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