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Belediye Derincespor ve Düzcespor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Belediye Derincespor ve Düzcespor 0-0 berabere kaldı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Belediye Derincespor ile Düzcespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Kaan Yüksel'in kırmızı kart gördüğü maçta, Alperen Pak ve Serdarcan Eralp sarı kartla cezalandırıldı.

Belediye Derincespor ve Düzcespor 0-0 berabere kaldı
21.01.2024 - 16:21,
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Safa Yılmaz, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım

Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Şeker, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Erdi Can Şehit dk. 83), Murat Arda Ayhan, Hüseyin Karabey (Kerem Altıntaş dk. 90+2), Eren Bayraktar (Berat Ali Genç (dk. 70), Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan (Melik Derin dk. 83), Alperen Pak

Düzcespor: Gökhan Siverek, Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, Kaan Yüksel, Uğur Arslan Kuru, Şaban Özel, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan (İsmail Zehir dk. 90+3), Furkan Demir (İlke Tankul dk. 83), Zahit Fındık (Hamit Kulya dk. 82), Alişan Durmuş (Mehmet Bektaş dk. 90+3)

Kırmızı kart: Kaan Yüksel (dk.58) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Alperen Pak (Belediye Derincespor), Serdarcan Eralp (Düzcespor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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