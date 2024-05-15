Belediye Kütahyaspor, Erbaaspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Belediye Kütahyaspor, Erbaaspor'u mağlup etti

Belediye Kütahyaspor, Erbaaspor\'u mağlup etti

Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 3. Tur maçında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti. Kulüp başkanı, hedeflerinin kupayı şehre getirmek olduğunu belirtti.

15.05.2024 19:45  Güncelleme: 19:52
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Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 3. Tur maçında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Kütahya protokolü tribünden izleyerek Belediye Kütahyaspor'a destek verdi. Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, "Güzel bir oyunla ve taraftarlarımızın desteği ile Erbaaspor'u 2-1 mağlup. Hedefimiz Erbaa'daki maçı kazanmaktır. Bizleri yalnız bırakmayan protokolümüze taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kupayı şehrimize getireceğiz" dedi.

Belediye Kütahyaspor TFF 3. Lig 3.Grup'ta play off aşaması 1. turunda Silivrispor'u 2-1 eleyen, 2.turda Kuşadasıspor'u 3-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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