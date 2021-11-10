Belediye personellerinin futbol turnuvası başladı

Körfez Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasında ilk vuruşu Başkan Şener Söğüt yaptı.

Körfez Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 13 takım yer alırken, takımlar 3 grupta mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçı ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri arasında gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Osman Yurt, birim müdürleri ve personel katıldı. Başlama vuruşu öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Şener Söğüt, tüm takımlara başarılar diledi. Şener Söğüt, "Çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin artması önemli. Yoğun çalışma ortamı içerisinde bu tür etkinliklerle çalışanlarımızın stres de atmış oluyor. Ben Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ilk gününde; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Makine Bakım Müdürlüğü arasında gerçekleştirildi. İlk maçın kazananı 7-1'lik skorla Fen İşleri Müdürlüğü olurken, ikinci maçın galibi ise 10-5'lik skorla Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. İki takım sporcuları da maç sonrası bir birlerini tebrik etti. - KOCAELİ