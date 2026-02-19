Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Mikel Arteta'nın ekibi, ligde oynadığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.
Arsenal, son olarak deplasmanda ligin son sırasında yer alan Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin beraberlik golü 90+4. dakikada geldi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arteta, özellikle ikinci yarı performansından memnun olmadığını dile getirdi. İspanyol teknik adam, "İkinci golü atmış olsak da oyunun kontrolünü ele geçiremedik ve üstünlük sağlayamadık, gerçek bu. Elbette Wolverhampton'a da hakkını vermek gerekiyor ama bizim oyunumuz onlara yardımcı oldu. Çok basit ve temel hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.
Arsenal, son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplam 5 kez puan kaybeden Londra temsilcisi, zirve yarışında avantajını tehlikeye attı.
Arsenal'in puan kayıplarının ardından gözler Manchester City'ye çevrildi. City, cumartesi günü Newcastle United'ı mağlup etmesi halinde liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Arsenal ise pazar günü Tottenham deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak.
Son Dakika › Spor › Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)