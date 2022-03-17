Bellona Kayseri 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Bellona Kayseri 6. galibiyetini aldı

17.03.2022 16:07
Bellona Kayseri 6. galibiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup ederek, ligdeki altıncı galibiyetini aldı.

Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup ederek, ligdeki altıncı galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, 6. galibiyetini aldı. Ligin 21. hafta müsabakasında evinde Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 81-73'luk galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 21 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 6 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım, Elazığ İl Özel İdare (2), Galatasaray, Antalya 07 Basketbol, İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki puanını 27 yapan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 22. haftada deplasmanda 19 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri 6. galibiyetini aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri 6. galibiyetini aldı - Son Dakika


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