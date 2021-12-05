Bellona Kayseri Basketbol'da ayrılık

Bellona Kayseri Basketbolda başantrenör Ayhan Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda ayrılık yaşandı. 15 yıldır takımın antrenörlüğünü yapan tecrübeli antrenör Ayhan Avcı ile yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "15 yıl boyunca takımımızın başında olan baş antrenörümüz Ayhan Avcı ile bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, bizlere kattığı başarıları ve emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ