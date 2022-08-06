Daugile Sarauskaite Bellona Kayseri'de - Son Dakika
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Daugile Sarauskaite Bellona Kayseri'de

06.08.2022 18:01
Daugile Sarauskaite Bellona Kayseri'de

Bellona Kayseri Basketbol, Litvanyalı oyuncu Daugile Sarauskaite'yi kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, Litvanyalı oyuncu Daugile Sarauskaite'yi kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi kadrosunu yenileyen Sarı kırmızılılar kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Geçen sezon Letonya Riga takımında forma giyen 25 yaşındaki pivot oyuncusu Daugile Sarauskaite, yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyecek.

1 Eylül'de Kayseri'ye gelecek olan Litvanyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçerek takıma katılacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daugile Sarauskaite Bellona Kayseri'de - Son Dakika

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