Bellona Kayseri 3 yabancı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bellona Kayseri 3 yabancı transfer etti

09.08.2022 08:53
Bellona Kayseri 3 yabancı transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yeni sezon için 3 yabancı oyuncu ile anlaştı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yeni sezon için 3 yabancı oyuncu ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Takımı, yeni sezon için 3 yabancı oyuncu ile anlaştı. Sarı kırmızılılar, Daugile Sarauskaite, Lyndra Littles Weaver ve Ezinne Kalu ile anlaşmaya vardı.

1,96 cm boyundaki Daugile Sarauskaite, Litvanya uyruklu. Geçen sezon Letonya'nın Riga takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, pivot mevkiinde görev yapıyor.

1,75 cm boyundaki Ezinne Kalu, Nijerya uyruklu Amerikalı oyuncu. 2017, 2019 ve 2021 Afrobasket etkinliklerinde Afrika'nın en üst sıradaki takımı Tigress'i temsil etti ve onlar adına üst üste üç şampiyonluk kazandı. 2019 Kadınlar Afrobasket En Değerli Oyuncusu seçildi. 30 yaşındaki oyuncu, Guard mevkiinde görev yapıyor.

1,85 cm boyundaki Lyndra Littles Weaver, Amerikalı oyuncu. Son olarak Meksika'nın Libertadores takımında forma giydi. 35 yaşındaki Weaver, 3-4 numara pozisyonunda oynuyor.

Transfer olan üç oyuncu da Eylül ayının ilk haftası Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
3 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI 3 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI Meltem Topaloğlu Beşiktaş'ta Meltem Topaloğlu Beşiktaş'ta
Kaynak: İHA

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bellona Kayseri 3 yabancı transfer etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bellona Kayseri 3 yabancı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş