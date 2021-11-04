Bellona Kayseri'de Derin Yaya takımdan ayrıldı

Bellona Kayseri Basketbol takımı kadrosunda yer alan Derin Yaya takımdan ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, ekonomik sıkıntıdan kurtulamıyor. Tüm çağrılara rağmen yardım eli uzanmayan sarı kırmızılı takımda ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Melike Tuğba Oral ve Renata Brezinova ile yollarını ayıran sarı kırmızılı takımda bu kez Derin Yaya ile yollarını ayırdı. Bugün Nesibe Aydın ile oynanan Kadınlar Avrupa Ligi maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan genç oyuncu maç sonunda takımdan ayrıldı. Derin Yaya, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 3 lig, 3 EuroCup maçına çıktı.

Derin Yaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle Bellona Kayseri Basketbol'dan ayrılmış bulunmaktayım. Geride kalan süre boyunca saha içinde ve dışında birlikte büyük bir özveriyle çalıştığımız teknik ekip ve idari kadroya, takım arkadaşlarıma ve kulübün değerli çalışanlarına teşekkür ediyor, Bellona Kayseri Basketbola sezonun kalan bölümünde başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ