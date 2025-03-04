Bellona Kayserispor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü Rams Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimdeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Bellona Kayserispor maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.