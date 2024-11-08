Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bellona Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın penaltı golüne Aytaç Kara ile yanıt vermesine rağmen, Bellona Kayserispor'un Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle öne geçmesi maçı kazandırdı. Bellona Kayserispor'dan Attamah maçın sonunda kırmızı kart gördü.

08.11.2024 22:47
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Abdullah Uğur Sarı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 70 Espinoza), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Dk. 46 Cafu), Ben Ouanes (Dk. 80 Erdem Çetinkaya), Hajradinovic, Barak (Dk. 46 Aytaç Kara), Brekalo, Fall

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Boa Morte), Bourabia (Dk. 63 Ackah), Baran Ali Gezek (Dk. 76 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 86 Nazon), Bahoken (Dk. 76 Mane)

Goller: Dk. 23 Kartal Kayra Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 55 Hasan Ali Kaldırım (Bellona Kayserispor), Dk. 50 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Attamah (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Bahoken, Dk. 84 Kolovetsios, Dk. 90 Bilal Bayazit (Bellona Kayserispor), Dk. 66 Yasin Özcan, Dk. 59 Rodrigues (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bellona Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

50. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sağdan Ben Ouanes'in yerden pasında penaltı noktası civarında Aytaç Kara'nın bekletmeden uzak direğe vuruşunda, meşin yuvarlak direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-1

55. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Sağdan terse atılan uzun topu Cardoso, kafayla indirdi. Arkadan bindiren ve sol kenarda meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasına girdikten sonra yerden uzak direğe şutunda, topu filelere gönderdi: 1-2

59. dakikada soldan Ben Ouanes'in yerden penaltı noktasına gönderdiği topla buluşan Hajradinovic'in yerden sert şutunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

Bellona Kayserispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

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