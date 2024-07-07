Bellona Kayserispor, U-13 ve U-11 Ligi\'nde şampiyon oldu

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Kayseri Fehmi Kuş U13 Futbol Ligi ve Kayseri Süleyman Özçınar U-11 Futbol Ligi oynanan final karşılamaları ile tamamlandı.

Gruplarını lider bitirdikten sonra Play-Off maçlarını da geçen Bellona Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor takımları iki ligde de final oynadı. Final maçlarında gülen Bellona Kayserispor, hem U-13 hem de U-11 Ligi'nde şampiyon oldu. U-13 Ligi finalinde Kocasinan Şimşekspor ile karşılaşan Kayserispor U-13 takımı 20 ve 42. dakikalarda Furkan Balcı, 24. dakikada Mustafa Mert Selman, 48. dakikada Kürşat Alp Dursun ve 60. dakikada Yiğit Altıok'un attığı goller ile rakibini 5-0 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda Bellona Kayserispor'un kupasını lige adı verilen Kayseri'nin duayen antrenörü Fehmi Kuş tarafından verildi.

U-11 Ligi'nde yine finalin ismi Bellona Kayserispor-Kocasinan Şimşekspor oldu. Sarı-Kırmızılı takım bu maçı da 30 ve 35. dakikalarda Hüseyin Umut Çınar'ın attığı goller ile 2-1 kazanarak Kayseri şampiyonluğunu kazandı. - KAYSERİ