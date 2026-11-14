Belözoğlu, Fenerbahçe'de savunma planlarını artıracak oyun hedeflediklerini söyledi - Son Dakika
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Belözoğlu, Fenerbahçe'de savunma planlarını artıracak oyun hedeflediklerini söyledi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın kazanma odaklı, net planlı ve savunma planlarının artacağı bir oyun hedeflediğini söyledi. Samandıra'daki değişimin gerektiğini belirten Belözoğlu, gündemlerinin Kocaelispor maçı olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda kazanma odaklı, net planları olan ve savunma planlarının artacağı bir oyun hedeflediklerini söyledi.

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli ekibin antrenmanından önce basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Belözoğlu, takımdaki değişimden hedeflerine dek birçok soruyu yanıtladı.

Fenerbahçe'de oynatmak istediği oyunla ilgili Belözoğlu, "Kendi kendine oyuncudan oyuna gidecek bir yapı inşa etmemiz gerekiyor. Kazanma odaklı, net planları olan, savunma planlarını artıracağımız bir oyun hedefliyoruz. Bu takım savunma konusunda, dünyanın en güçlü ekiplerinden Liverpool'a bunu yapacağını gösterdi. Dünyanın en küçük takımları bile sert blok antrenmanları yapıyor. Bugün test yaptık, herkes iyi durumda. Fenerbahçe fizik olarak herkesi karşılayabilir. Her şeyin içinde bir planın olduğu oyun uygulamayı hedefliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. İnşallah bu fotoğrafı en kısa sürede herkese izleteceğiz." şeklinde konuştu.

Samandıra'da teknik kadrodan sağlık ekibine dek yaşanan değişimle ilgili soruyu "Olması gerekiyordu." diyerek yanıtlayan Belözoğlu, "Yaşanan değişimin ötesinde bir şey yok. Ben bir ekiple geldim. Samandıra'da değişim gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Bunu doğru bulmuyorum. Emeği geçen çok kişi var. Tamamen değişimle ilgili bir durum söz konusu. Belirlediğimiz noktalar vardı ve hızlı hareket etmek durumundaydık. Bu bir bayrak yarışı, bunu biz devraldık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Değişimin ötesinde başka bir durum yok. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanların aileleri var, burada değerlendirme yaparken buna dikkat etmek gerekiyor. Gidenler de değerli isimlerdi." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de oyunun genetiği var"

Fenerbahçe'de farklı bir futbol oynatmaları gerektiğinin altını çizen Emre Belözoğlu, dünyada atlet futbolcuların önemli hale geldiğini belirtti.

Sarı-lacivertli takımın oynadığı futbol anlamında bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Fenerbahçe'de oyunun genetiği var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe'nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim, kalite ve tutku. Bazı maçlarda işin içine akıl girecek. Bazı maçlarda farklı kelimeler olacak. Bunun olmazsa olmazı kalite. Ne kadar hızlanacağımızı göreceğiz. Ümidim bunu hızlı yapmak. Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." açıklamasını yaptı.

Şu anda gündemlerinin ilk oynanacak Kocaelispor maçı olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Gündemimiz ocakta yapacağımız hamleler ve takımın eksikleri değil. Fenerbahçe'nin net bir gücü var. İdmanda hissediyorum, oyuncuyla konuşunca hissediyorum, ilk oynadığımız maçta hissettim. Bugün gündemimiz hamle ve Trabzonspor maçı değil. Gündemimiz tamamen Kocaelispor maçı, sonra Shakhtar maçı olacak. Ciddi şekilde takıma merhem olacak organizasyonu inşa etmemiz gerekiyor. Zamanı geldiğinde değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Milli takım arası oldu, bu bir avantaj. Bazı oyuncular milli takımlara çağrılmadı, onlara ufak dokunuşlarımız olacak. Fenerbahçe'de başarı kriteri performanstır. Kocaelispor maçına kadar takımı ne kadar hazırlayabilirim, bunun derdindeyim." diye konuştu.

"Oyuncunun burayı özel bilmesi gerekiyor"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de en büyük arzusunun, altyapıdan yetişen oyunculara şans vermek olduğunu dile getirdi.

Daha önce sarı-lacivertli kulüpte önce sportif direktörlük ardından da teknik adamlık yaptığını hatırlatan Belözoğlu, "O dönemde oynattığımız genç isimler oldu. Bu, büyük bir hedef. Ama gerçekçi bakmak lazım, elimizdeki en iyi ve en güçlü kadroyla sahaya çıkmamız gerekiyor. Yiğit Efe Demir şu anda en değerli oyuncularımızdan biri. Hem lig hem de Avrupa tecrübesi var. Genç ve tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Her futbolcuya ihtiyacımız var." dedi.

Daha önce basın toplantısında kullandığı "Mahremiyet" kelimesiyle ilgili konuşan Belözoğlu, şunları söyledi:

"Oyuncunun burayı özel bilmesi gerekiyor. Takımı etkilemeyecek şeyler olması gerekiyor. Suni gündemle takıma zarar verecek durumu ortadan kaldırmalıyız. Fenerbahçe'nin herkesi değerli kıldığının bilinmesi gerekiyor. Burada taktik antrenman hazırlığı oluyor. Oyuncu bunu gördüğü zaman bir hazırlık olduğunu bilmeli. Burada özel kalması gereken yerler var. Mahremiyetten kastım biraz da oyuncunun bunu bilmesiydi. Bunun kontrolünün olması lazım. Oyuncuyu motive etmek istediğim yer burası. Bu sebeple dışarıdaki evlerle bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Özelimiz olmalı."

Kaynak: AA
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