Benfica, Auckland City'yi 6-0 ile geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Benfica, Auckland City'yi 6-0 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile Yeni Zelanda takımı Auckland City ile Exploria Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısı, Di Maria'nın 45+7. dakikada penaltıdan attığı golle Benfica'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısı kötü hava koşulları nedeniyle 2 saat 25 dakikalık aradan sonra başladı. 53. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Vangelis Pavlidis skoru 2-0'a getirdi. Benfica, 63. dakikada Renato Sanches, 76 ve 78. dakikalarda Leandro Barreiro ile 90+8. dakikada Di Maria'nın penaltıdan bulduğu gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Benfica puanını 4'e yükseltirken, Auckland City sıfır puanda kaldı. - İSTANBUL