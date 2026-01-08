Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim - Son Dakika
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim

08.01.2026 21:22
Portekiz Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 kaybeden Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho'nun Portekiz ekibiyle macerası kısa sürebilir. talkSPORT'ta yer alan habere göre; Benfica, Jose Mourinho'nun geleceğini ciddi bir şekilde tartışarak Portekizli hocayla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Mourinho'nun yerine düşünülen isim de belli oldu.

Ligde zirvenin uzağında kalan, Portekiz Kupası yarı finalinde de Braga'ya 3-1 kaybeden Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho'nun koltuğu sallanıyor.

MOURINHO YERİNE RUBEN AMORIM

talkSPORT'ta yer alan habere göre; Benfica, Jose Mourinho'nun geleceğini ciddi bir şekilde tartışarak Portekizli hocayla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Mourinho'nun yerine düşünülen isim de belli oldu. Haberde, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yollarını ayıran 40 yaşındaki deneyimli teknik adam Ruben Amorim'in Mourinho'nun yerine göreve getirilebileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖNEMLİ DETAY

Sezon başında Fenerbahçe'nin başında olan Portekizli hocanın sözleşmesinde önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız bir şekilde ayrılma maddesinin bulunduğu dile getirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • rwjmdfhmfj rwjmdfhmfj:
    Mourinho artık geçmiş başarılarının gölgesinde kalan, futbolu fazla reaktif oynatan bir teknik direktör. Oyun planı tekdüze; plan A tutmayınca çözüm üretmek yerine geriye yaslanıyor. Basın üzerinden oyuncu hedeflemesi ve sürekli gerilim dili de takımı sahadan koparıyor. 4 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    hayatı sona erse keşke 3 1 Yanıtla
  • rwjmdfhmfj rwjmdfhmfj:
    Mourinho artık geçmiş başarılarının gölgesinde kalan, futbolu fazla reaktif oynatan bir teknik direktör. Oyun planı tekdüze, plan A tutmayınca çözüm üretmek yerine geriye yaslanıyor. Basın üzerinden oyuncu hedeflemesi ve sürekli gerilim dili de takımı sahadan koparıyor. 1 0 Yanıtla
  • 614154 614154:
    Febede yakaladığı başarıyı yakalayamadı demekki;)***** 0 0 Yanıtla
