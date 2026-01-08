Benfica\'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim

Ligde zirvenin uzağında kalan, Portekiz Kupası yarı finalinde de Braga'ya 3-1 kaybeden Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho'nun koltuğu sallanıyor.

MOURINHO YERİNE RUBEN AMORIM

talkSPORT'ta yer alan habere göre; Benfica, Jose Mourinho'nun geleceğini ciddi bir şekilde tartışarak Portekizli hocayla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Mourinho'nun yerine düşünülen isim de belli oldu. Haberde, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yollarını ayıran 40 yaşındaki deneyimli teknik adam Ruben Amorim'in Mourinho'nun yerine göreve getirilebileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖNEMLİ DETAY

Sezon başında Fenerbahçe'nin başında olan Portekizli hocanın sözleşmesinde önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız bir şekilde ayrılma maddesinin bulunduğu dile getirildi.