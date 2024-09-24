Benfica\'dan Boavista\'ya 3-0\'lık galibiyet

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Portekiz'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Boavista maçında gösterdikleri pefirmansla takımlarını galibiyete taşıdılar.

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica, Boavista ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye 11'de başladı. Mücadelenin 11. dakikasında sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem, son çizgiden pasını aktarırken Pavlidis topu ağlara gönderdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a karşı serbest vuruştan gole imza atan Orkun Kökçü, 4 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı. 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan aldığı pasla ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Benfica farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada yerini Amdouni'ye bırakırken, Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı. Kırmızı-beyazlılar, uzatma dakikalarında da Arthur Cabral ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Benfica, bu sonuçla puanını 13'e yükselterek haftayı 3. sırada kapattı. Orkun, bu sezonki 3. golüne ulaşırken; yeni transfer Kerem ise 3 maçta 4 gole katkı sağladı.

Benfica, ligde bir sonraki hafta 28 Eylül Cumartesi günü Gil Vicente'yi konuk edecek. - İSTANBUL